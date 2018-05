Polizei stoppt Autofahrer unter Drogen

Lebenstedt Ein 29-jähriger Salzgitteraner steht im Verdacht, sein Auto gefahren zu haben, obwohl er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Nachdem Polizeibeamte den Mann am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Straße In den Blumentriften kontrolliert hatten, erhärtete sich der Verdacht, dass er...