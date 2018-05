Einbrecher stehlen aus Garage Sportgeräte

Thiede Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro haben am Wochenende Einbrecher verursacht, die sich über das rückwärtige Fenster Zugang zu einer Garage in der Simon-Dach-Straße verschafften. Sie entwendeten Arbeits- und Sportgeräte. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Feststellungen...