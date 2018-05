Museumsfest zieht Tausende Besucher an

„Moment mal, Moment mal, Moment mal! Stehen bleiben bitte, hiiieeer ist die Absperrung!“ An Uwe Kalb kam am Samstagnachmittag am Schlossteich nahe des Museums so schnell keiner vorbei. Kalb ist Mitglied der Interessengemeinschaft Dreißigjähriger Krieg Odenwald, die ihr Heerlager am Schlossteich aufgeschlagen hatte – und deswegen war er beim Museumsfest zunächst einmal ein Kanonier im schicken Kostüm und mit strengem Blick. Vor allem...