Letzte Chance auf Finale

Das Formel-1-Fieber grassiert in Thiede/Steterburg. Alle Teilnehmer des Seifenkistenrennens fiebern dem Start am 26. Mai entgegen. Dabei haben noch zwei Fahrer in ihren tollkühnen Kisten die Gelegenheit dabei zu sein. So findet am 16. Mai, 14 bis 16 Uhr, ein Qualifikationsrennen statt, initiiert...