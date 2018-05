Falsche Polizisten stehlen Bargeld in Lebenstedt.

Lebenstedt Unter dem Vorwand, Spuren zu sichern, gelangen zwei falsche Beamte in die Wohnung eines Ehepaares und erbeuten dann Geld in unbekannter Höhe.

Offensichtlich falsche Polizeibeamte haben sich unter dem Vorwand, mögliche Spuren einer Straftat zu sichern, am Montag gegen 13.45 Uhr Zugang in die Wohnung eines Ehepaares am Wilhelm-Kunze-Ring in Lebenstedt verschafft und Bargeld gestohlen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Die beiden Täter sollen etwa 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank sein. Sie waren dunkel gekleidet, hatten kurze schwarze Haare und ein südosteuropäisches Aussehen. Mögliche Zeugen und weitere Geschädigte sollen sich mit der Polizei Lebenstedt, Tel: (0 53 41) 1 89 71 04, in Verbindung zu setzen. Sollte es in Zukunft ähnliche Fälle geben, bittet die Polizei, sich im Zweifel eine Dienststelle zu wenden oder den Notruf der Polizei zu wählen. „Lassen Sie niemals Personen in Ihre Wohnung, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um echte Polizeibeamte handelt“, teilt die Polizeiinspektion mit. Es werden in diesem Zusammenhang auch Informationsveranstaltungen angeboten. Termine können mit der Polizei in Lebenstedt abgesprochen werden.