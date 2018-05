Wohnhaus in Beddingen brennt

In einem Fachwerkhaus in der Gartenstraße in Beddingen hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte sie mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Beddingen und einer Atemschutzgerätergänzungswehr den Brand schnell löschen. Der Verdacht, dass sich noch eine Person im Gebäude aufhält, bestätigte sich nicht. Der Hauseigentümer erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus in Lebenstedt gebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest.

