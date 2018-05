Diakonie lädt ein zum Spargelessen

Lebenstedt Die Diakonie lädt zu einem klassischen Spargelessen in geselliger Runde in den Generationentreff, Martin-Luther-Straße 22, in Lebenstedt ein. Der Termin ist am Donnerstag, 24. Mai, um 12 Uhr. Um Anmeldung unter Tel: (0 53 41) 2 84 96 67 wird gebeten.