Pöbelnder Mann fährt manipuliertes Auto

Lebenstedt Zwei Polizeibeamte sind am frühen Samstag von einem Autofahrer (23) im Vorbeifahren bepöbelt worden. Die Beamten stellten bei einer anschließenden Kontrolle am Parkplatz am Salzgittersee fest, dass am Auspuff des Mercedes des 23-Jährigen der Vorschalldämpfer entfernt wurden sei. Diese Manipulation...