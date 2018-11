42-Jähriger fährt Schlangenlinien über die Autobahn

Am frühen Samstagmorgen haben zwei Zeugen bei der Polizei in Salzgitter gemeldet, dass auf der Autobahn A 39 ein Opel in Schlangenlinien unterwegs sei. Der PKW sei zwischen den Anschlussstellen Westerlinde und Lichtenberg auch schon seitlich gegen eine Betonbegrenzung gefahren, berichteten sie laut Polizeibericht weiter. Eine Polizeistreife konnte das Auto kurz darauf in der Straße Hasenwinkel feststellen. Tatsächlich waren die linke Fahrzeugseite stark beschädigt, der PKW unverschlossen und Wertgegenstände lagen offen im PKW. Personen konnten im Auto oder in der Nähe nicht mehr ausgemacht werden. Die Schadenshöhe an dem Wagen wird auf 2000 Euro geschätzt. Aufgrund der eingeleiteten Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung wurde der PKW sichergestellt, um ihn auf Spuren untersuchen zu können.

Nachmittags erschienen mehrere Männer in der Wache der Lebenstedter Polizeidienststelle. Ein 42-jähriger Mann aus Salzgitter wollte sich nach dem Verbleib seines Autos erkundigen. Er räumte ein, der verantwortliche Fahrer gewesen zu sein. Seinen PKW erhielt er zunächst jedoch nicht zurück - bis zum Abschluss der spurentechnischen Untersuchung verbleibt der Wagen in polizeilichem Gewahrsam.