Unbekannte hängen Rechte Demo-Werbung ans Rathaus

Lebenstedt. Unbekannte haben am Rathaus von Salzgitter ein Plakat mit „Heimat retten – Überfremdung stoppen! Demo 24.11. SZ-Lebenstedt!“ aufgehängt.

Unbekannte haben am Sonntagabend am Rathaus von Salzgitter im Außenbereich des Gebäudes ein Plakat mit der Aufschrift „Heimat retten – Überfremdung stoppen! Demo 24.11. SZ-Lebenstedt!“ aufgehängt. Die Polizei stellte das Plakat sicher. Derzeit prüft die Polizei, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Mehrere Demos in Salzgitter

Am gleichen Tag findet ein von der IG-Metall organisiertes „Fest der Demokratie “ in Lebenstedt statt. Es beginnt um 11 Uhr am Stadtmonument.

Die NPD rechnet mit weniger Teilnehmern bei ihrer Demo , als sie noch für den 6. Oktober angekündigt hatte.