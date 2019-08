Lebenstedt: Betrunkener beleidigt und tritt nach Polizisten

Der Salzgitteraner schlug auch mehrfach in Richtung der Polizisten. (Symbolbild)

Ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann aus Salzgitter hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 14. August, um 21.20 Uhr in der Nebelflucht versucht, nach Polizisten zu schlagen. Außerdem beleidigte er die Beamten mehrfach, so die Polizei weiter.

Die Polizisten hatten den Mann zuvor in einer hilflosen Lage aufgefunden und versucht, ihn zum Sachverhalt zu befragen. Nachdem der Mann die Beamten erkannt hatte, schlug er in ihre Richtung und beleidigte sie.

Der 28-Jährige trat beim Abführen zum Polizeiauto auch wiederholt nach den Polizisten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.