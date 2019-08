Diebe brechen in ein Haus in Lebenstedt ein

Unbekannte sind in der Tatzeit zwischen Samstag, 17. August, 18 Uhr, und Sonntag, 18. August, 22.10 Uhr, in ein Haus an der Straße Seeblick eingebrochen. Die Täter seien, so meldet die Polizei, über eine Balkontür in das Haus gelangt. Dann haben sie zahlreiche Schränke und Behältnisse durchsucht. Die polizeilichen Ermittlungen, ob es zu einem Diebstahl gekommen ist, laufen noch.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 melden.