Die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten, so die Polizei. (Symbolbild)

Lebenstedt. Die Täter versuchten am Wochenende in eine Gartenlaube zu gelangen. Der Sachschaden beträgt 100 Euro.

Zu einem Einbruchsversuch ist es am Wochenende zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in der Westfalenstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter das Fenster einer Gartenlaube als auch die Eingangstür aufzuhebeln. Sie gelangten jedoch nicht hinein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.