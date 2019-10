Schlagzeuger-Herzen schlagen in Lebenstedt höher

Die Herzrhythmen der Zuhörer in der Kulturscheune dürften beim Dozentenkonzert des 31. Internationalen Drummer-Meetings ordentlich an Fahrt aufgenommen haben. Zwischen purer Begeisterung und ehrfurchtsvollem Staunen hin und her gerissen, verfolgten vor allem die Kursteilnehmer des Workshop-Programms, was die Schlagzeug-Profis mit ihren Sticks und Trommelsets anstellten. Im Dreierpack entfachten Manni von Bohr, Ralf Gustke und Pitti...