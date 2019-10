Lebenstedt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Fahrerin eines weißen Kleinbusses ist am Mittwoch gegen 13 Uhr mit der Anhängerkupplung ihres Fahrzeugs gegen einen in der Lessingstraße geparkten grauen Skoda gestoßen. Dadurch ist die Front des Skodas beschädigt worden, so die Polizei. Die mutmaßliche Verursacherin habe ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei weiter.

Die Fahrerin des Kleinbusses wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt und mit schulterlangen hellen Haaren. Am Fahrzeug konnte ein Kennzeichenfragment aus Salzgitter abgelesen werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 05341 18970 entgegen.