Motorradfahrer bei Unfall in Lebenstedt schwer verletzt

Auf der Westfalenstraße in Lebenstedt, Parkplatz Reppnersche Bucht, hat sich am Montag um 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 28-jähriger Salzgitteraner kam mit seinem Motorrad aus noch unbekannten Gründen auf dem Parkplatz von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Altglascontainer und anschließend frontal in einen Holzstapel, so die Polizei. Der 28-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, heißt es weiter im Pressebericht. Bei dem Unfall sei Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden.

