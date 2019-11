Lebenstedt: Anhänger beschädigt geparktes Auto – Zeugenaufruf

Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen VW Caddy handeln, so die Polizei. (Symbolbild)

Ein Fahrzeug hat am Montag um 11.35 Uhr auf dem Kranichdamm/Einmündung Rabenacker aus bisher unbekannten Gründen seinen Anhänger verloren. Der Anhänger beschädigte einen dort geparkten VW Passat. Wie die Polizei mitteilt, kuppelte der Unfallverursacher anschließend seinen Anhänger wieder an seinen Wagen und setzte seine Fahrt fort. Die Schadenhöhe liegt im unteren dreistelligen Bereich, so die Polizei weiter.

Die Polizei hat ermittelt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen VW Caddy handeln könnte. Laut Zeugenaussagen standen auf dem Anhänger die Wörter „Band“ und „Fliese“.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.