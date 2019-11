Provokation eskaliert: 21-Jährige prügeln sich in Lebenstedt

Es begann mit einem drängelnden Autofahrer – und endete in einer Schlägerei. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, haben sich am Samstagabend in Lebenstedt zwei 21-Jährige geprügelt. Demnach zogen sich beide leichte Verletzungen am Kopf und im Gesicht zu.

21-Jähriger prügeln sich in Salzgitter, weil 26-Jähriger im Straßenverkehr drängelt

Vorausgegangen war eine Provokation im Straßenverkehr: Ein 26-Jähriger schnitt laut Polizei mit seinem Pkw beim Abbiegen den Weg eines 21-Jährigen, fuhr vermehrt dicht auf und unterstützte sein Drängeln wiederholt mit der Lichthupe. Kurz darauf stoppten beide Fahrzeuge nahe der Kreuzung Berliner Straße/Konrad-Adenauer-Straße.

Junge Männer verletzen sich am Kopf

Der 21-Jährige stieg aus – und schlug mit der Faust auf das Auto des 26-Jährigen. Nun mischte sich dessen Beifahrer – ebenfalls 21 Jahre alt – ein. Die beiden 21-Jährigen trugen ihren Zwist mit den Fäusten aus – und trugen leichte Kopf- und Gesichtsverletzungen davon. Medizinische Hilfe lehnten sie ab. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. feu