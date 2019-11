Feuerwehr-Einsatz in Thiede: Essen angebrannt

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend in die Heinrich-Heine-Straße in Thiede aus.

In der Heinrich-Heine-Straße hat am Sonntagabend in einem Mehrparteienhaus der Rauchmelder ausgelöst. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen mehr im Haus, dennoch hat die Feuerwehr mit Brechwerkzeug die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses geöffnet, da nicht ganz klar war, ob sich unter Umständen doch noch Menschen in der Wohnung befinden.

Feuerwehreinsatz in Thiede: Verbranntes Essen auf dem Herd

Es wurde allerdings niemand angetroffen. Auf dem Herd fanden die Feuerwehrleute, die unter Atemschutz in das Gebäude gegangen sind, verbranntes Essen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehren der Wachen 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Thiede.