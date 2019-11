Onkel Fisch lädt in Lebenstedt zum satirischen Jahresrückblick

In der Veranstaltungsreihe „K(n)abarett“ präsentiert das Fredenberg Forum das Kabarett-Duo Onkel Fisch in der Begegnungsstätte Brücke am Kurt-Schumacher-Ring 4. Die Comedians bringen dort am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr ihren satirischen Jahresrückblick mit dem Titel „Onkel Fisch blickt...