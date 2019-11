Radfahrer wird bei Unfall in Lebenstedt leicht verletzt

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr ereignete sich ein Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 72-jährige Salzgitteranerin befuhr mit ihrem Auto die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße und bog nach rechts in die Neißestraße ab. Hierbei übersah sie einen 15-jährigen Radfahrer, der die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Suthwiesenstraße auf dem Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht, so die Polizei.

