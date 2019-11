Trickbetrüger müssen in Thiede ohne Beute flüchten

Wegen versuchten Trickdiebstahls in Thiede am Brotweg im Zeitraum zwischen 8.45 und 8.55 Uhr am vergangenen Donnerstag ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben waren zwei Unbekannte unter dem Vorwand, ein Wasserrohr reparieren zu wollen, in die Wohnung eines älteren Ehepaares gelangt. Der eine Täter habe den Mann in ein Gespräch verwickelt, der andere sei in die Wohnung gegangen, sei dort jedoch vom Bewohner entdeckt worden. Beide Täter sollen anschließend fluchtartig die Wohnung verlassen haben, heißt es im Polizeibericht weiter. Es sei nach derzeitigem Ermittlungsstand somit zu keinem Diebstahl gekommen.

