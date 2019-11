Kränze, Glückswächter und Musik in Hallendorf

Laurin Lorenz faltet millimetergenau gelbe Sterne aus Transparentpapier. Der Autist hat in den vergangenen Wochen mehr als 300 Stück produziert und mit Perlen verziert. Nun werden sie am Samstag, 30. November, mit unzähligen weiteren Artikeln beim Adventsmarkt im christlichen Jugenddorf in den Hallendorfer Werkstätten an der Kanalstraße 55 verkauft. Von 11 bis 16 Uhr soll der Markt wieder zum Besuchermagneten werden. Mehr als 30...