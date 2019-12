Da unklar ist, wer die Schuld an dem Unfall trägt, leitete die Polizei sowohl gegen den 17-Jährigen als auch gegen den 57 Jahre alten Mazda-Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein (Symbolbild).

Salzgitter-Lebenstedt. Ein 17-Jähriger – unterwegs mit einem Probeführerschein – beschleunigte an einer Ampel und übersah den Spurwechsel eines 57-jährigen Mazda-Fahrers.

Drei Verletzte und 24.000 Euro Schaden bei Unfall in Salzgitter

Drei Menschen wurden leicht verletzt, zwei Autos und ein Telefonkasten demoliert. Ein Unfall in Salzgitter-Lebenstedt verursachte am Freitagabend einen Sachschaden von 24.000 Euro. Das berichtet die Polizei am Samstag.

17-Jähriger war bei Unfall in Salzgitter mit Probeführerschein unterwegs

Demnach krachte es auf der Ludwig-Erhard-Straße. Ein 17 Jahre alter Fahrer aus Goslar, der mit einer Prüfbescheinigung „begleitetes Fahren ab 17 Jahre“ unterwegs war, gab gegen 17.10 Uhr mit seinem Mercedes Gas, um eine Ampel noch bei grün zu passieren. Im selben Moment setzte ein 57-jähriger Mazda-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, zum Wechsel auf die Spur des 17-Jährigen an. Die Wege der Autos kreuzten sich – und sie stießen zusammen. Der Mazda kam durch den Aufprall laut Polizei ins Schleudern, drehte sich auf der Fahrbahn.

Unfall in Salzgitter: Drei Menschen müssen ins Krankenhaus

Der Mercedes dagegen kam von der Fahrbahn auf den Gehweg ab und rammte einen Telefonkasten. Der 17-Jährige, seine 24-jährige Schwester, die auf dem Beifahrerplatz saß, sowie ein weiterer, 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden, weshalb die Ludwig-Erhard-Straße in Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Straße teilweise komplett gesperrt war. Da unklar ist, wer die Schuld an dem Unfall trägt, leitete die Polizei sowohl gegen den 17-Jährigen als auch gegen den 57 Jahre alten Mazda-Fahrer ein Ermittlungsverfahren ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 24.000 Euro. feu