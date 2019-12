Stadt gibt Spielplatz in Steterburg frei

Die Kinder aus Steterburg können sich freuen: Der Landratten-Spielplatz ist vollständig freigegeben. Die Mädchen und Jungen können nun die gesamte Fläche zum Spielen nutzen, schreibt die Stadt.

Im Juli fand die Teileinweihung des Spielplatzes statt: Die Kinder können seitdem das große Spielschiff entern und die anderen Spielgeräte nutzen. Da sich der Rasen in den Bereichen Spielwiese und Hügellandschaft noch entwickeln musste, trennten bisher Bauzäune diesen Bereich ab. Aufgrund des Wetters hat sich in den vergangenen Monaten eine feste Grasnarbe gebildet und die Bauzäune konnten entfernt werden. Die Kinder können sich nun auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände verteilen. Die Kleinen hoffen natürlich, dass es sonnig und mild bleibt, damit sie bis zum Winter noch auf „ihrem“ neuen Spielplatz spielen und sich treffen können.

Im nächsten Jahr, bei wieder höheren Temperaturen, können die Kinder dann auch das in die Hügellandschaft eingebettete „grüne Klassenzimmer“ nutzen. In Form von halbkreisförmigen Sitzstufen können die Schülerinnen und Schüler im Freien lernen. Das „grüne Klassenzimmer“ wünschten sich die Steterburger Grundschüler. Diesem Wunsch wurde gern seitens der Stadt Salzgitter entsprochen.

In Fortsetzung und in Verbindung mit der Hügellandschaft steht der nordöstliche Spielplatzbereich weiterhin als Spielwiese zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es verschiedene Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten, um den Spielplatz für Menschen aller Generationen attraktiv zu machen. Es gibt sowohl Bänke als auch Bank-Tisch-Kombinationen, die auch von Menschen mit Behinderung genutzt werden können in der Nähe von Spielgeräten als auch an entfernteren, ruhigeren Stellen. Ein besonderes Element ist eine Rundbank, die um einen neu gepflanzten Baum an zentraler Stelle platziert ist.

Die Neugestaltung des Landratten-Spielplatzes ist die erste große öffentliche Baumaßnahme innerhalb des Sanierungsgebietes „Soziale Stadt Steterburg“. Die Zuwege-Situation wurde auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände wesentlich verbessert, insbesondere im Hinblick auf die Barrierefreiheit.