Salzgitter erhält Fördergeld für Kitabau und Schulsozialarbeiter

Vorgezogene Bescherung im Rathaus: 4,3 Millionen Euro erhält die Stadt Salzgitter in diesem Jahr aus dem Integrationsfonds des Landes Niedersachsen. Die Förderbescheide überreichte am Montagvormittag der Landesbeauftragte Matthias Wunderling-Weilbier vom Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig an Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Der Löwenanteil der Fördersumme, 3 Millionen Euro, fließt in den Bau einer Kindertagesstätte mit...