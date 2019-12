Kinder singen in Lebenstedt die Weihnachtsgeschichte

Das war ein sehr schönes Weihnachtskonzert, das unter dem Titel „Auf dem Weg nach Bethlehem“ am Sonntagabend in der St. Andreas-Kirche im Alten Dorf in Lebenstedt gespielt wurde. Es bekam viel Beifall. Der Kirchenraum war mit Kerzen festlich geschmückt. Eine Krippe und ein großer Weihnachtsbaum...