Der Unbekannte muss den Wagen im Vorbeifahren beschädigt haben, so die Polizei. (Symbolfoto)

Lebenstedt. Eine 28-Jährige hatte ihr Auto am Wildkamp geparkt. Später stellte sie die Beschädigungen fest. Der unbekannte Täter hatte seine Fahrt vorgesetzt.

Unbekannter beschädigt Auto in Lebenstedt und flüchtet

Eine 28-jährige Autofahrerin hat ihren Seat Leon am Samstag um 13.30 Uhr am Wildkamp geparkt. Als sie später mit ihrem Auto losfahren möchte, stellt die 28-Jährige Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein unbekannter Fahrzeugführer offensichtlich im Vorbeifahren das geparkte Auto beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei weiter.