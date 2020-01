Farbschaden und Einbruch an Schulen in Salzgitter

Unbekannte sind laut Polizei zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, in Lebenstedt nach Aufbrechen eines Fensters in eine Schule an der Johann-Sebastian-Bach-Straße gelangt. Die Unbekannten hätten zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt und außer Bargeld auch elektronische...