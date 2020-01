Die Polizei in Lebenstedt bittet um Hinweise.

Lebenstedt. Die Tat ereignete sich am Donnerstagmittag am Forellenweg. Der Täter flüchtete, die Polizei bittet um Hinweise.

Täter schubst Frau in Lebenstedt von hinten – Gesichtsverletzung

Von hinten hat sich ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmittag gegen 12.05 Uhr am Forellenweg in Lebenstedt einer Frau genähert und diese unvermittelt geschubst.

Die Geschädigte stürzte in der Folge und verletzte sich im Gesicht, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unbekannte habe schließlich noch den Einkaufstrolley, den sein Opfer dabei hatte, gestohlen. Die Beute sei jedoch in der Nähe wieder aufgefunden worden, so Pintak weiter.

Der Mann flüchtete direkt in Anschluss an seine Tat. Eine Personenbeschreibung liegt laut Mitteilung der Polizei nicht vor.

Die Polizei in Lebenstedt bittet nun Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden: (05341) 18970.