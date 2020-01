Jetzt bewerben für das Jugendparlament Salzgitter

In 19 Schulen, mit Schülern von 12 bis 20 Jahren, können die Jugendlichen ihre Stimme abgeben. Das Jugendparlament, so die Stadtverwaltung, tagt mehrere Male im Jahr. Es fasse Beschlüsse, äußere Wünsche und Anregungen. Weiter würden Arbeitsgruppen selbstgewählte Themen bearbeitet, Veranstaltungen oder Projekte geplant. Der 1. und 2. Sprecher seien auch beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss.

Wer sich für Jugendliche in Salzgitter engagieren möchte, kann sich ab sofort für das Parlament bewerben. Die Frist ende am 6. März um 18 Uhr. Bewerber müssten einfach den Kandidatenbogen mit Foto und Einverständniserklärung sowie zehn Unterstützerunterschriften einreichen. Die Kandidatenbogen sind in den 19 Sekretariaten oder bei den Sozialarbeitern in den Schulen ab sofort erhältlich. Sie können aber auch auf der Internetseite der Stadt Salzgitter heruntergeladen werden: www.salzgitter.de.

Kandidieren, so die Stadt, können Jugendliche ab 14 Jahren bis einschließlich 20 Jahren. Alle Bewerber müssten am Wahltag mindestens seit einem Monat ihren Hauptwohnsitz in Salzgitter haben. Wer zwischen 12 und 13 Jahre alt sei, könne sich als Beisitzer bewerben.

Bewerbungen: bis 6. März an die Geschäftsstelle des Jugendparlaments, Stadt Salzgitter, Fachgebiet 51.1., Raum 4.04, Joachim-Campe-Straße 9-11 in 38226 Lebenstedt oder per E-Mail an jugendparlament@stadt.salzgitter.de. Kontakt: .