„Frühlingsfest“ in Salzgitter fällt ersatzlos aus

Die Gewerkschaft Verdi versagt ihre Zustimmung zu Veranstaltungen mit Sonntagsöffnung der örtlichen Geschäfte. Das teilt Jürgen Neumann, Erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ mit. So sei das auch in Salzgitter der Fall. Wegen der derzeit unklaren Rechtslage und der Kürze der Zeit bis zu den geplanten Veranstaltungen habe sich der Vorstand von „CityLebenstedt“ entschlossen, das „Internationale Frühlingsfest“ und „Salzgitter-Mobil“ in diesem Jahr ersatzlos ausfallen zu lassen, heißt es in der Mitteilung. Der verkaufsoffene Sonntag mit Automeile sei am 3. Mai geplant gewesen. Die Veranstaltungen „CityFest“ und „Bauernmarkt“ sollen wie geplant stattfinden. Die Werbegemeinschaft bedauere, diese Entscheidung treffen zu müssen. red

