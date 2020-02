Wandverkleidung gerät in Salzgitter-Bad in Brand

Aus aktuell noch nicht ermittelten Gründen ist nach Polizeiangaben am vergangenen Sonntag, 23. Februar, zwischen 13.45 und 18 Uhr in einem Haus an der Eberhardstraße in Salzgitter-Bad eine Wandverkleidung im Bereich eines Kamins in Brand geraten. Die Höhe des entstandenen Schadens stehe noch nicht fest.