Natur ins Klassenzimmer in Lebenstedt bringen

„Starke Typen – Starke Stadt SZ“ – unter diesem Motto startete die TAG Wohnen zusammen mit den Aktionspartnern WEVG, B&O GmbH, der Braunschweigischen Landessparkassenstiftung und dem Verein „Wir helfen Kindern“ einen Wettbewerb an Schulen und sozialen Einrichtungen als Kooperationspartner. Ein Teilnehmer ist die Grundschule Ostertal in Lebenstedt mit dem Verein SuPer Salzgitter, so die Mitteilung.

Gianluca Calabrese ist Vereinsvorsitzender von SuPer Salzgitter und verantwortlicher Leiter des Gartenprojektes: „Wir wollen gemeinsam mit den Schülern der Ostertalschule die Natur ein ganzes Stück ins Klassenzimmer bringen beziehungsweise erlebbarer machen.“ Hinter der Schule befindet sich eine etwa 1300 Quadratmeter große Kleingartenanlage, die Calabrese seit November 2019 kräftig bearbeitet, mit Bagger und Manpower, so die Mitteilung weiter.

Das die Schüler aufgrund der Corona-Lage nicht dabei sein können, sind Calabrese und sein ehrenamtliches Team zurzeit allein auf der Gartenfläche. „Wenn die Schule wieder beginnt, beziehungsweise nach den Sommerferien ist das Grüne Klassenzimmer fertig“, so Claudius Oleszak von der TAG Wohnen in Salzgitter. „Unser Aktionspate ist der Schauspieler Ralf Moeller, der zum Auftakt der Aktion selber nach Salzgitter gekommen ist. Wir informieren Ralf derzeit über die laufenden Aktivitäten.“

Alle am Projekt beteiligten Partner hoffen auf eine schöne Außenfläche, die den Schülern der Ostertal-Schule viel Freude bereiten und die Natur ein ganzes Stück näher bringen wird, beschreiben sie. Der „meineSZitty-Club Salzgitter“, ein gemeinnütziger Verein der TAG Immobilien AG, sponsert das Projekt aus den Fördermitteln der Aktionspartner mit mehr als 3000 Euro. „Geld, das gut für die Kinder der Schule über viele Jahrgänge hinweg angelegt ist“, so Volker Machura vom Aktionspartner „Wir helfen Kindern“.