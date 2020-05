Unbekannte stehlen Fahrzeuge in Thiede und Üfingen

Nach Fahrzeugdiebstählen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Unbekannte nahmen laut Mitteilung am Freitag in der Zeit zwischen 3 und 9 Uhr am Brotweg ein weißes Wohnmobil (Fiat Ducato) mit. Schaden laut Polizei: mindestens 45.000 Euro.

Polizei hofft auf Hinweise

In Üfingen an der Üfinger Straße wurde zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ein vor einem Grundstück geparkter VW Multivan entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro, so der Polizeibericht weiter. Zeugen wenden sich an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.