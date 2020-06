Der gestohlene Wagen war in der Gustav-Hagemann-Straße in Lebenstedt geparkt.

Lebenstedt. Bislang nicht ermittelte Autodiebe haben ein Cabrio der Marke Daimler in Lebenstedt erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe stehlen Luxus-Cabrio in Lebenstedt

Ein hochwertiges Cabrio der Marke Daimler haben bislang nicht ermittelte Täter aus der Gustav-Hagemann-Straße in Lebenstedt gestohlen.

Wie genau die Autodiebe in Lebenstedt vorgingen, ist noch unklar

Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat am Donnerstag zwischen 12.30 und 21 Uhr. Der Wagen war in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt. Wie genau die Täter vorgingen, ist bisher noch unklar.

Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf zirka 50.000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise unter (05341) 18970 abzugeben.

red