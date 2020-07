Unbekannte sind am Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr in die Wohnung einer 36-Jährigen am Bessemerweg in Lebenstedt eingebrochen. Laut Polizei entwendeten sie Wertgegenstände, elektronische Geräte und Bargeld. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Hinweise an die Polizei Lebenstedt: (05341) 18970.

