Stadtbibliothek Lebenstedt hat Tipps für den Urlaub zu Hause

Sommerurlaub, Werksurlaub, Sommerferien... Eigentlich die schönste Zeit im Jahr. Lange wird geplant, mit der Familie diskutiert, ausgewählt und letztendlich dann das Urlaubsziel 2020 ausgewählt. Eigentlich… Dieses Jahr ist alles etwas anders, so die Stadtbibliothek Lebenstedt.

Eine Themeninsel

Viele entschieden sich aus verschiedenen Gründen zu Hause zu bleiben. Das dies durchaus eine gute Entscheidung und auch eine tolle Zeit sein könne, das möchte die Stadtbibliothek in Lebenstedt mit der „Themeninsel: „Urlaub zu Hause in Salzgitter und Umgebung“ zeigen, so die Mitteilung weiter.

Natürlich auch spannende Bücher

Es gebe in den Lichtenbergen, am Salzgittersee, aber auch in Gärten oder Wohnungen einiges Spannendes zu entdecken und Schönes zu machen. Vielleicht ein Spielfest für die Kinder und ihre Freunde mit Utensilien aus der „Bibliothek der Dinge“, eine Radtour mit Picknick in die Umgebung, grillen mit Freunden oder einfach ein spannendes Buch lesen?

Eine Einladung

Für Besucherinnen und Besucher ist eine Auswahl von Vorschlägen in der Lebenstedter Stadtbibliothek zusammengestellt. „Schauen Sie doch vorbei!“, so die Einrichtung abschließend.

red