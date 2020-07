Unbekannte stehlen Werkzeug aus Lebenstedter Keller

Der Einbruch ereignete sich an der Straße Hirschgraben.

Nach einem Kellereinbruch ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben gelangten bislang nicht ermittelte Täter am Mittwoch, 22. Juli, zwischen 5 und 14.25 Uhr auf bislang ungeklärte Art in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hirschgraben. Nach Aufbrechen eines Kellerabteils entwendeten der oder die Täter einen dort vorgefundenen Akkuschrauber sowie das dazugehörige Ladegerät, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag.

Schaden zirka 400 Euro

Der Versuch, eine Wohnungstür innerhalb des Hauses aufzubrechen, gelang demnach indes nicht. Der entstandene Schaden werde auf zirka 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05341) 18970.

red