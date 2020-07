Unfallfahrer in Thiede flüchtet: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, einen in der Wolfenbütteler Straße in Thiede abgestellten VW Golf beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, (05341) 18970, in Verbindung zu setzen.

red