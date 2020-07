Thiede. Eine Passantin informiert die Feuerwehr darüber, dass Rauch aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Straße Pappeldamm dringt.

Feuerwehr Salzgitter rückt zu Einsatz in Thiede aus

Zu einem Brand in der Straße Pappeldamm in Thiede wurde die Feuerwehr Salzgitter am Mittwochabend um 18.20 Uhr gerufen. „Eine Passantin hatte uns darüber informiert, dass Rauch aus dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses drang“, sagt Fabian Abt, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter.

Die Feuerwehrkräfte treffen etliche Bewohner vor dem Haus an

Als die Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, hätten sie eine Vielzahl an Menschen vor dem Gebäude angetroffen, eine starke Rauchentwicklung sei nicht mehr festzustellen gewesen. Allerdings hätten die Feuerwehrleute Brandgeruch wahrgenommen. „Wir haben die Lage sondiert und geklärt, inwiefern die Menschen vor dem Haus betroffen sind, ob es sich um Bewohner handelt und ob alle Bewohner das Gebäude verlassen haben. Dann haben wir den Brandherd lokalisiert.“

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit beiden Wachen und die Freiwillige Feuerwehr Thiede. Foto: Berufsfeuerwehr Salzgitter

Die Einsatzkräfte gehen unter Atemschutz in den Keller

Die Ortsfeuerwehr Thiede sei dann mit einem Trupp unter Atemschutz in den Keller gegangen und habe festgestellt, dass es sich um angebranntes Essen auf einer Kochplatte im Keller handelte. „Der Topf war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus gebracht worden. Wir haben dann noch weitere Elektrogeräte aus dem Keller gebracht und den Keller belüftet. Einen Brand gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr“, sagt Abt.

Verletzt wird niemand

Der Rettungsdienst habe die Bewohner untersucht: Niemand sei verletzt worden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit beiden Wachen und die Freiwillige Feuerwehr Thiede.

red