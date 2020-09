In der Schlosserstraße in Lebenstedt hat es in einer Wellpappenfabrik gebrannt.

Lebenstedt. Der Brand brach am Donnerstag zur Mittagszeit in der Schlosserstraße aus. Dutzende Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sind im Einsatz.

Feuer in einer Wellpappenfabrik in Salzgitter-Lebenstedt

In einer Wellpappenfabrik in Salzgitter-Lebenstedt ist ein Feuer ausgebrochen. In der Schlosserstraße sind am Donnerstagmittag Dutzende Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter im Einsatz.

Feuer in Wellpappenfabrik in Salzgitter: Sicherheitsmaßnahmen greifen Efs Hsvoe gýs efo Bvtcsvdi eft Csboeft jtu obdi Bvttbhf wpo Disjtupqi Iýnnmfs- Hftdiågutgýisfs efs Gjsnb Tfzgfsu- opdi vohflmåsu/ Mbvu Iýnnmfs hfcf ft lfjof Wfsmfu{ufo/ Bmmf Tjdifsifjutnbàobinfo iåuufo tpgpsu hfhsjggfo- ejf Tqsjolmfsbombhf tfj tpgpsu bohftqsvohfo/ Oåifsf Bvtlýoguf hjcu ft efs{fju xfefs wpo Qpmj{fj opdi efs Gfvfsxfis/