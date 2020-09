Kein Covid-19 Ausbruch: Kindergärten in Thiede können öffnen

Nachdem gestern Abend vorsorglich zwei Gruppen in zwei Kindertagesstätten in Thiede geschlossen wurde teilt das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter nun mit, dass die Kindergartengruppen der AWO-Kita Zwergenkuhle und der Kita St. Bernward ab Montag den Regelbetrieb wieder aufnehmen werden. Die Tests haben ergeben, dass bei keiner Person Sars-Cov-2 nachgewiesen wurde, die in den am Freitag, 3. September geschlossenen Gruppen der beiden Kindergärten betreut werden oder tätig sind. Der Verdacht auf ein Ausbruchsgeschehen Covid-19 wurde somit ausgeschlossen.

