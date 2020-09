Bunte-Sole: Spende für Arbeit des Frauenhauses Salzgitter

Als Unterstützung für ihre Arbeit mit Frauen, die Gewalt erfahren haben und im Frauenhaus einen geschützten Raum finden, überreichten Stadtrat Dirk Härdrich und die beiden Bunte-Sole-Veranstaltungsorganisatoren Dincer Dinc und Sebastian Hendris der Leiterin des Frauenhauses in Salzgitter, Andrea Meyer und Nicola Pöckler von der AWO als Trägerverein des Hauses, eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Das teilt die Stadt Salzgitter mit. „Die Arbeit des Frauenhauses ist unverzichtbar und gerade unter den Bedingungen der Corona-Pandemie noch wichtiger geworden als vorher“, lobte Dr. Härdrich die Arbeit.

Überschuss wird an soziale Organisationen ausgeschüttet

Im vergangenen Jahr war bei der Veranstaltung zur Integrationspreisverleihung „Bunte Sole“ ein Überschuss zustande gekommen, der Vereinen, aber auch Institutionen, wie dem Frauenhaus, die sich für das Zusammenleben aller Bewohner in Salzgitter engagieren, zugute kommen sollte. Es war der Stadt Salzgitter und dem Bürgerservice für Migranten als Veranstalter wichtig, dass das Geld an Organisationen oder Personen geht, die nicht ausschließlich in der Integrationsarbeit tätig sind. Damit wollen die Veranstalter zeigen, dass auch diese ehrenamtliche Arbeit von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung für Salzgitter ist.

Auch dieses Jahr wird die „Bunte Sole“ an Menschen in Salzgitter verliehen, die sich besonders um die Integration von Salzgitteranern mit ausländischen Wurzeln verdient gemacht haben.

Vorschläge für die Kandidaten bis zum 15. Oktober

Der Preis wird durch die Stadt Salzgitter und den Bürgerservice für Migranten gestiftet. Anders als in den vergangenen Jahren wird es diesmal kein unterhaltsames Abendprogramm geben, in dessen Rahmen die Preisverleihung stattfinden wird. Die gemeinnützige Arbeit ehrenamtlich engagierter Menschen für Menschen mit Migrationshintergrund soll laut Stadt trotzdem gewürdigt werden. Noch werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Es können Vorschläge für eine mögliche Preisträgerin oder einen möglichen Preisträger gemacht werden, die dann im kommenden Jahr mit den Preisträgern oder Preisträgerinnen des Jahres 2021, in einem festlichen Rahmen, ausgezeichnet werden. Vorschläge können bis zum 15. Oktober an dincerdinc44@hotmail.de oder integration@stadt.salzgitter.de gesendet werden. Weitere Informationen auf den Internetseiten der Stadt Salzgitter www.salzgitter.de .

red