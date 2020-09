19-Jähriger in Lebenstedt mit Messer und Reizgas bedroht

Ein 19-Jähriger ist in Salzgitter-Lebenstedt Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, bedrohten die Täter den jungen Mann mit einem Messer und Reizgas.

Opfer in Lebenstedt mit Messer und Reizgas bedroht: Täter erbeuten Bargeld

Demnach sprachen zwei unbekannte junge Männer den 19-Jährigen am Freitag gegen 14 Uhr am Hüttenring an. Sie forderten ihn auf, ihnen auf eine Grünfläche zu folgen. Dort angekommen, zückte einer der Täter die Reizgassprühdose und ein Messer, während der andere dem Opfer seinen Rucksack entriss und 150 Euro Bargeld sowie diverse Gegenstände an sich nahm.

feu