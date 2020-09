Lebenstedt. Gleich zwei Betrugsfälle im Zusammenhang mit Taxis hatte die Polizei Salzgitter zu vermelden. in beiden Fällen wollten die Täter nicht zahlen.

Betrüger prellen Taxi-Fahrer in Salzgitter

Gleich zwei Mal wurden Taxifahrer in Salzgitter in der Nacht von Freitag auf Samstag betrogen, wie die Polizei Salzgitter mitteilt. In beiden Fällen wollten die Täter nicht für die Beförderung mit dem Taxi zahlen. Die Täter des zweiten Vorfalls sind bislang noch unbekannt.

Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen

Ein 20-jähriger Mann ließ sich am frühen Samstagmorgen mit einem Taxi von Gebhardshagen nach Lebenstedt fahren. Wie sich später herausstellte verfügt der Mann über keinerlei Bargeld und besaß von vornherein keine Absicht die Beförderung zu bezahlen, wie es in der Mitteilung heißt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen.

Fluchtartig das Taxi verlassen

Zwei zur Zeit noch unbekannte, männliche Beschuldigte ließen sich ebenfalls Samstagmorgen gegen 4 Uhr mit einem bestellten Taxi von Lengede nach Gebhardshagen in den Hardeweg fahren. Das teilt die Polizei weiterhin mit.

Hier verließen sie laut Polizeibericht fluchtartig und ohne den fälligen Betrag für die Beförderung zu entrichten, das Taxi, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.