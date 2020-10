Trickdiebe dringen in Wohnung in Salzgitter ein

Unter einem Vorwand gelangen zwei unbekannte Täter am Mittwoch in die Wohnung eines älteren Mannes im Meerweg. Ein Täter klingelte laut Angaben der Polizei gegen 12.45 Uhr an der Wohnungstür des Salzgitteraners. Er lenkte den Wohnungseigentümer ab. In dieser Zeit hat der zweite Täter die Wohnung betreten und das Wohnzimmer durchsucht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dabei stahl er Bargeld. Die Polizei beschreibt den ersten Täter als männlich und zirka 40 Jahre alt. Er habe einen Vollbart und kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der tat habe er eine schwarze Lederjacke getragen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red