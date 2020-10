Einbrecher stehlen Pflanzenschutzmittel aus Halle in Beddingen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße „Am Hafen“ in Beddingen eingebrochen. Nachdem sie eine Zugangstür gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie in die Halle. Hier wurden mehrere Europaletten mit Pflanzenschutzmittel entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

