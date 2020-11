Seniorin in Lichtenberg fällt auf Handwerkertrick rein

Ein angeblicher Handwerker hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr unter dem Vorwand, Sanierungsarbeiten an einem Dach durchführen zu müssen, Zugang zum Haus einer älteren Dame an der Straße Sültge in Lichtenberg verschafft. Das teilt die Polizei mit. In einem unbeaufsichtigten Zeitpunkt habe der Täter Bargeld und Schmuck gestohlen und hierdurch einen Schaden von mindestens 1700 Euro verursacht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 55 bis 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß, sprach in einem akzentfreien Deutsch, trug eine dunkle Mütze, ein grün-graues Oberteil und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970.

red