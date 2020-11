Leben im Hospiz Salzgitter: Noch einmal Weihnachten feiern

Leise Klaviermusik schwebt durch das helle Zimmer. Ihre Tochter sitzt fürs Pressefoto ganz nah bei ihr auf dem Bett. Elfriede Fletterman freut sich über jeden Besuch, besonders von ihren Kindern und Enkelkindern. Kleine kreative Grüße von den sieben Enkeln zieren ihren Nachttisch. Die 76-Jährige lebt seit Ende September im Hospiz in Salzgitter. Und genießt das Umsorgtwerden mit Herz und Seele. „Das ist wirklich so. Ich fühle mich pudelwohl. Sie sind unheimlich zuvorkommend hier“, schwärmt die Hannoveranerin mit niederländischen Wurzeln, die dank der palliativen Schmerztherapie hier im Haus wieder an Lebensqualität gewonnen hat.

Sie weiß, was fachliche Fürsorge heißt

Als ehemalige selbstständige Hebamme für Hausgeburten weiß sie, was es heißt, fachliche Fürsorge zu leisten und gleichzeitig das Menschliche nicht außer Acht zu lassen. Mehr als 3.000 Kindern hat sie in ihrem Berufsleben mit auf die Welt geholfen. „Es ist ein Kommen und Gehen im Leben“, so Fletterman. Nach ihrem Renteneintritt kümmert sie sich acht Jahre eher um das Gegenteil vom Kinderkriegen. Im ambulanten Dienst begleitet sie ehrenamtlich Sterbenskranke und lernt so auch die Hospizarbeit kennen. Nun liegt sie selbst in einer der Betten.

Am liebsten Kartoffelbrei mit Butter

Sie ist froh hier zu sein, das merkt man ihr an. Elfriede Fletterman bekam die Diagnose schwarzen Hautkrebs. Mittlerweile habe die Krankheit sich schon auf der Lunge und der Speiseröhre breit gemacht. Zuhause könne sie nicht mehr versorgt werden. Das Sprechen fällt ihr nicht leicht. Noch schwerer sei das Essen, dass sie so liebt. Besonders Kartoffelbrei mit Butter. Den macht Mitarbeiterin Nadja Eirich für ihren Gast vornehmlich gerne. „Und auch die anderen leckeren Sachen bekomme ich, auch wenn ich es nur noch in pürierter Form zu mir nehmen kann“, erzählt die passionierte Chorsängerin.

Das Singen fehlt Elfriede Flettermann

Ebenso fehle ihr das Singen sehr. Die Geselligkeit ihrer Bothfelder Kirchenchorkollegen und ihrer Freunde habe sie in den letzten Jahren sehr geschätzt. Dafür genieße sie jetzt hier das Miteinander im Haus. Jeden Abend isst sie gemeinsam in der Küche mit den anderen Gästen und Schwestern. An die Krankenhausbesuche mag so im Vergleich gar nicht mehr denken. Zu unpersönlich, zu hektisch, zu unprofessionell.

„Ich werde hier fachlich super betreut“

„Ich werde hier nicht nur fachlich super betreut, sondern auch mit Respekt, Würde und viel Herz umsorgt. Das ist einfach toll“, erzählt die Seniorin, die ein Leben lang selbst nach diesem Motto handelte. Ein Wunsch habe sie noch, so Elfriede Fletterman. Noch einmal alleine aufstehen können. Und mit ihren Kindern Weihnachten feiern. „Aber das ist noch so lange hin“, meint sie wehmütig. „Wir genießen die Stunden, die wir noch haben. Und Weihnachten ist dann schnell“, muntert Tochter Saskia Chemaitis sie auf.

Halleluja ist ihr Lieblingsstück

Im Hintergrund läuft die klassische Musik. Die mag sie. Besonders „Halleluja“, ihr Lieblingslied. Und an Weihnachten wird auch dieses Lied eine ganz besondere Rolle spielen, nicht nur für die Familie von Elfriede Fletterman.